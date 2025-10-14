Leva militare a sorteggio la Germania trova il compromesso dopo le critiche a Pistorius
Roma, 14 ottobre 2025 – Dopo mesi di ritardi dovuti a tensioni interne alla coalizione, il Bundestag in Germania si prepara a varare un nuovo compromesso sulla reintroduzione della coscrizione obbligatoria. Secondo la rete giornalistica RND, l’accordo prevede la selezione casuale di giovani uomini per colloqui e controlli, scelti tra coloro che avranno compilato il nuovo questionario obbligatorio. Se non dovessero presentarsi abbastanza volontari per il servizio militare, una parte di questi verrà arruolata obbligatoriamente per un periodo di sei mesi. Le due forze di governo hanno deciso di definire in modo più preciso come garantire un numero adeguato di militari, dopo che la proposta iniziale del ministro della Difesa, il socialdemocratico Boris Pistorius, era stata criticata dai partner conservatori per la mancanza di chiarezza sui criteri e sulle tempistiche di un’eventuale coscrizione obbligatoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
