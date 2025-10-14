L' Europa multa Gucci Chloé e Loewe | batosta da 157 milioni di euro

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi multa nei confronti di tre colossi della moda: Gucci, Chloé e Loewe. La Commissione europea ha annunciato la sanzione nei confronti delle tre aziende, accusate aver fissato i prezzi di rivendita, in violazione delle norme Ue sulla concorrenza.L'antitrust Ue multa Gucci, Chloé e. 🔗 Leggi su Today.it

