L’euforia attorno alla Nazionale dopo aver battuto i modesti Estonia e Israele è il segnale del bagno d’umiltà Corsport

Sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il cambio di clima attorno all'Italia del calcio. Un cambio di clima per certi versi immotivato visto le vittorie contro i modesti avversari di Estonia e Israele (vittoria sofferta contro Israele), ma che probabilmente è la conferma che l'Italia non ha più la puzza sotto al naso, ha capito di essere retrocessa. Scrive Gallo sul Corsport: La novità, non di poco conto, è che per la prima volta l'Italia arriva a questi playoff quasi contenta di esserci.

