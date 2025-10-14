L’euforia attorno alla Nazionale dopo aver battuto i modesti Estonia e Israele è il segnale del bagno d’umiltà Corsport

Ilnapolista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il cambio di clima attorno all’Italia del calcio. Un cambio di clima per certi versi immotivato visto le vittorie contro i modesti avversari di Estonia e Israele (vittoria sofferta contro Israele), ma che probabilmente è la conferma che l’Italia non ha più la puzza sotto al naso, ha capito di essere retrocessa. Scrive Gallo sul Corsport: La novità, non di poco conto, è che per la prima volta l’Italia arriva a questi playoff quasi contenta di esserci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

l8217euforia attorno alla nazionale dopo aver battuto i modesti estonia e israele 232 il segnale del bagno d8217umilt224 corsport

© Ilnapolista.it - L’euforia attorno alla Nazionale, dopo aver battuto i modesti Estonia e Israele, è il segnale del bagno d’umiltà (Corsport)

Approfondisci con queste news

Franzoso non ce l'ha fatta: il discesista della Nazionale è morto dopo due giorni di coma - Lo sciatore azzurro caduto sabato scorso durante una sessione di allenamento della Nazionale italiana sulle piste di La Parva, Cile, si è spento nel pomeriggio di ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: L8217euforia Attorno Nazionale Dopo