L’euforia attorno alla Nazionale dopo aver battuto i modesti Estonia e Israele è il segnale del bagno d’umiltà Corsport
Sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il cambio di clima attorno all’Italia del calcio. Un cambio di clima per certi versi immotivato visto le vittorie contro i modesti avversari di Estonia e Israele (vittoria sofferta contro Israele), ma che probabilmente è la conferma che l’Italia non ha più la puzza sotto al naso, ha capito di essere retrocessa. Scrive Gallo sul Corsport: La novità, non di poco conto, è che per la prima volta l’Italia arriva a questi playoff quasi contenta di esserci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Franzoso non ce l'ha fatta: il discesista della Nazionale è morto dopo due giorni di coma - Lo sciatore azzurro caduto sabato scorso durante una sessione di allenamento della Nazionale italiana sulle piste di La Parva, Cile, si è spento nel pomeriggio di ... Lo riporta gazzetta.it