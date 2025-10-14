Lettonia-Inghilterra | formazioni statistiche e anticipazioni

2025-10-14 08:40:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima di Lettonia-Inghilterra. L’equazione per l’Inghilterra è molto semplice: vincendo domani in Lettonia si garantirà un posto alla fase finale della Coppa del Mondo che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico la prossima estate. La squadra di Thomas Tuchel è entrata nella sosta per le nazionali sapendo che c’erano diversi scenari che avrebbero potuto vederla qualificarsi, ma la sconfitta per 1-0 della Serbia contro l’Albania sabato ha semplificato le cose. 🔗 Leggi su Justcalcio.com