Lettomanoppello sotto choc | killer mantiene il silenzio in udienza decisiva
Pescara - Davanti al gip di Pescara, il 69enne accusato di aver ucciso l’ex moglie si avvale del silenzio, mentre emergono dettagli inquietanti e nuovi interrogativi. Nel carcere di Pescara, si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida per Antonio Mancini, 69 anni, accusato dell’omicidio della ex moglie Cleria Mancini (66 anni) e del tentato omicidio del nipote di 12 anni. Con il gip Francesco Marino di fronte, Mancini ha scelto di non rispondere, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dalla legge. Era inizialmente assistito dall’avvocato d’ufficio Marcello Cordoma, che al termine dell’udienza ha annunciato: «Su mio consiglio, si è avvalso del silenzio per non compromettere la strategia difensiva». 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
