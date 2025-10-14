Letizia di Spagna Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia | tre modi di indossare il verde bosco

Non è certo una nuance che regna sovrana nei guardaroba delle teste coronate. Eppure, nel giro di appena 48 ore, tre icone del panorama royal internazionale hanno acceso i riflettori su una tonalità inaspettata e affascinante: il verde bosco. Letizia di Spagna, Matilde del Belgio e Vittoria di Svezia hanno tutte sfoggiato questo colore profondo e sofisticato, ognuna reinterpretandolo con stile personale e una dose impeccabile di eleganza istituzionale. Letizia di Spagna, impeccabile in verde bosco. A inaugurare questa inattesa tendenza royal è stata Letizia di Spagna, durante le celebrazioni della Festa Nazionale a Madrid. 🔗 Leggi su Dilei.it

