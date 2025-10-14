L' estate è finita si può accendere il riscaldamento | i ' trucchi' per risparmiare in bolletta

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riscaldamento al via. Da mercoledì 15 ottobre, infatti, a Ferrara sarà possibile aumentare la temperatura della propria abitazione. Un via libera che, stando alle temperature del periodo, è forse meno atteso rispetto al passato. Dopo un repentino calo delle temperature a fine estate, negli ultimi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Estate 232 Finita Pu242