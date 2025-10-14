L' estate è finita si può accendere il riscaldamento | i ' trucchi' per risparmiare in bolletta
Riscaldamento al via. Da mercoledì 15 ottobre, infatti, a Ferrara sarà possibile aumentare la temperatura della propria abitazione. Un via libera che, stando alle temperature del periodo, è forse meno atteso rispetto al passato. Dopo un repentino calo delle temperature a fine estate, negli ultimi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’estate – almeno sul calendario – è finita da un pezzo. Ma sulla spiaggia di Rimini la stagione non si... - facebook.com Vai su Facebook
L'estate è finita da un po', ma i campetti rimangono patrimonio culturale per tutte le stagioni. Questo si trova a Corfù, nei paraggi del Museo D'Arte Asiatica. Spettacolare! #sempreminors - X Vai su X