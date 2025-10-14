lesione al menisco bremer si opera

(Adnkronos) – Una sosta nefasta per la Juventus e per Bremer. Il difensore brasiliano ha rimediato un infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno fino alla prossima sosta per le nazionali in programma a metà novembre. Il calciatore ha riportato una lesione al ginocchio sinistro. Un nuovo problema fisico che rischia di pregiudicare la sua stagione e quella dei fantallenatori che avevano puntato su di lui e che finalmente l’avevano riabbracciato dopo il lungo stop. Di seguito la nota del club bianconero: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. 🔗 Leggi su Seriea24.it

