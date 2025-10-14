Lercio ironizza sulla separazione dei Coma Cose | Allarme della protezione civile potrebbero continuare come solisti

Neppure Lercio ha voluto risparmiare i Coma Cose. Il noto sito umoristico è intervenuto sulla separazione del duo, marito e moglie nella vita, con un'ultim'ora beffarda. «Allarme della protezione civile, potrebbero continuare come solisti», ha titolato Lercio che con la sua satira pungente ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

