L' equilibrio di Josh O’Connor

Nell'estate del 2024, nelle settimane successive all'uscita di Challengers, il film che ha catapultato Josh O'Connor nel firmamento delle star cinematografiche, l'attore si è ritirato in un piccolo villaggio delle Cotswolds, a un centinaio di chilometri dal clamore del successo. (Preferisce evitare di svelare dove si trova esattamente, perché l'ultima volta che lo ha fatto in un'intervista, ha iniziato a ricevere posta: alcune lettere e libri. Una cosa carina, ma al contempo inquietante, dato che non aveva specificato l'indirizzo esatto). Durante una delle rare pause dopo due intense tournée promozionali, si è dedicato al giardino.

