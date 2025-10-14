Leone XIV al Quirinale da Mattarella | il sesto Papa in visita al palazzo che fu dei Pontefici
È il quarto incontro con il presidente, a giugno l’udienza ufficiale in Vaticano. Francesco non volle la scorta d’onore, Prevost verrà scortato dai corazzieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it
#14ottobre dalle 8:10 Radio Vaticana con Voi! Con noi il direttore @Tornielli con #Leone Dixit; la direttrice di @operationsmile Marcella Bianco e dalle 10:20 linea al @Quirinale per l’incontro tra #Papa Leone e il presidente #Mattarella ?http://shorturl.at/Bbe - X Vai su X
? #14ottobre 10:20 Palazzo del Quirinale Visita Ufficiale di #PapaLeoneXIV al Presidente della Repubblica Italiana on. Sergio #Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. ilgazzettino.it scrive
Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Da tg24.sky.it
Papa Leone XIV in visita ufficiale dal presidente Mattarella. La diretta video - Papa Leone XIV si reca in visita ufficiale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e gli dona una copia autografata dell'esortazione apostolica «Dilexi te». Come scrive video.corriere.it