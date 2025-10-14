Leone XIV al Quirinale da Mattarella | il sesto Papa in visita al palazzo che fu dei Pontefici

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il quarto incontro con il presidente, a giugno l’udienza ufficiale in Vaticano. Francesco non volle la scorta d’onore, Prevost verrà scortato dai corazzieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it

leone xiv al quirinale da mattarella il sesto papa in visita al palazzo che fu dei pontefici

© Repubblica.it - Leone XIV al Quirinale da Mattarella: il sesto Papa in visita al palazzo che fu dei Pontefici

Altre letture consigliate

leone xiv quirinale mattarellaPapa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. ilgazzettino.it scrive

leone xiv quirinale mattarellaPapa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Da tg24.sky.it

leone xiv quirinale mattarellaPapa Leone XIV in visita ufficiale dal presidente Mattarella. La diretta video - Papa Leone XIV si reca in visita ufficiale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e gli dona una copia autografata dell'esortazione apostolica «Dilexi te». Come scrive video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Quirinale Mattarella