Leo Dell’Orco è il nuovo presidente della Fondazione Giorgio Armani

Leo Dell’Orco, storico collaboratore e partner di Giorgio Armani, è nominato presidente della Fondazione Giorgio Armani, l’ente a cui lo stilista aveva affidato la propria azienda. Il consiglio di amministrazione della Fondazione include Irving Bellotti, amministratore delegato di Rothschild Italia, il nipote di Armani Andrea Camerana, l’avvocato Andrea Silvestri dello Studio Legance, e la notaia Elena Terrenghi, che aveva seguito la stesura del testamento dello stilista. Alla scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta il 4 settembre, la Fondazione ha ereditato il 100 per cento della società, ricevendo anche il 30 per cento dei diritti di voto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it