Leo Borg sulle orme di papà Bjorn vince la sua seconda partita Atp

(Adnkronos) – Leo Borg torna a vincere. Il figlio di Bjorn, 22 anni e leggendario tennista svedese vincitore di 11 Slam in carriera, ha conquistato la sua seconda partita nel circuito Atp, battendo l'austriaco Sebastian Ofner all'esordio nel torneo 250 di Stoccolma. Al prossimo turno per Borg ci sarà la sfida con il canadese Denis . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

