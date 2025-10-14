L' enigma della pace senza ProPal L' editoriale di Cerno
Benché fossero tutti maschi alfa, tranne Giorgia Meloni, unica leader donna, ieri in Egitto, quei signori considerati loschi figuri dalla piazza ProPal italiana, che finge di difendere i palestinesi ma in realtà li sfrutta, non ci ho visto grandi supporter di Gaza che qui da noi riempiono piazze e svuotano treni dalla mattina alla sera. Non ho visto Fratoianni e Bonelli né Francesca Albanese o lady Immunità Ilaria Salis. Così come immagino oggi nella mia Udine dove l'Italia sfida Israele per i Mondiali e invece i ProPal manifestano per una pace che contestano, di non vedere in strada bandiere americane né cartelli che riportano la foto di ieri a Sharm El Sheikh. 🔗 Leggi su Iltempo.it
