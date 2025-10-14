Benché fossero tutti maschi alfa, tranne Giorgia Meloni, unica leader donna, ieri in Egitto, quei signori considerati loschi figuri dalla piazza ProPal italiana, che finge di difendere i palestinesi ma in realtà li sfrutta, non ci ho visto grandi supporter di Gaza che qui da noi riempiono piazze e svuotano treni dalla mattina alla sera. Non ho visto Fratoianni e Bonelli né Francesca Albanese o lady Immunità Ilaria Salis. Così come immagino oggi nella mia Udine dove l'Italia sfida Israele per i Mondiali e invece i ProPal manifestano per una pace che contestano, di non vedere in strada bandiere americane né cartelli che riportano la foto di ieri a Sharm El Sheikh. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'enigma della pace senza ProPal. L'editoriale di Cerno