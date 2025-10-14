Lenghe Vive le lingue minoritarie tra video arte documentari e animazione
"Lenghe Vive" – "Lingua Viva" – è più di un semplice titolo. È una sorta di dichiarazione d'intenti, un focus sull’arte visiva in lingua minoritaria in programma nella Sala civica comunale di Cormòns (Go) venerdì 17 ottobre alle 20. La serata è proposta nall’ambito di Linguæmundi, Festival. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vanessa vive a Bari e - per comodità - si era rivolta ad un altro salone. E’ la seconda volta che affida a Rosa i suoi capelli per un “progetto di recupero” perché, quando indossi il Taglio Punte Aria Royal, inizi a notare ogni dettaglio e capisci quanto la perfetta in - facebook.com Vai su Facebook
Lingue minoritarie, il concorso di Rai Sardegna e Università di Cagliari - La Rai Sede Regionale per la Sardegna con Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali promuove un concorso per la realizzazione di filmati di cortometraggio in ... Da rainews.it
Lingue minoritarie: video in concorso - Rai Sardegna e l'Istituto di Lettere, Lingue e Beni dell'Università degli Studi di Cagliari promuovono un concorso di cortometraggi. rainews.it scrive
Rojc (Pd), ratificare Carta europea lingue minoritarie - "Nella Giornata europea delle lingue si deve ricordare che da oltre venti anni aspettiamo la ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. Riporta msn.com