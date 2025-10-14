L' Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione De Pascale | Vanto indiscutibile
«L’Emilia-Romagna, insieme a poche altre Regioni, cura anche il Paese, vista l’alta mobilità di pazienti in ingresso che qui cerca assistenza. Sarebbe bene che tutti ne fossero consapevoli, soprattutto chi davanti alle oggettive difficoltà che affrontiamo ogni giorno invece di proporre soluzioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Zona logistica semplificata: accordo tra Regione Emilia-Romagna, Autorità portuale e Agenzia delle Dogane http://dlvr.it/TNg6Tp #LOGISTICA #zonalogisticasemplificata #logistica #ZLS Vai su X
’ Questa mattina Daniela Angelini Sindaca di Riccione ha accolto il Direttore marittimo dell’Emilia Romagna, Capitano di vas - facebook.com Vai su Facebook
Rapporto Meridiano Sanità, Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione - Romagna, insieme a poche altre Regioni, cura anche il Paese, vista l’alta mobilità di pazienti in ingresso che qui cerca assistenza. Come scrive sassuolo2000.it
Sanità, 400mila pazienti in Emilia-Romagna hanno rinunciato a curarsi - Il rapporto Gimbe segnala che nel 2024 l’8,8% dei cittadini in regione ha fatto a meno di una o più prestazioni, cifra in crescita ... Scrive bologna.repubblica.it
Sanità al top, l’Emilia-Romagna attira pazienti da fuori regione: è la seconda in Italia - Bologna, 12 febbraio 2025 – Molti italiani preferiscono uscire dalla loro regione di appartenenza per curarsi. Si legge su ilrestodelcarlino.it