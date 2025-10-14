leggermente le letture ad alta voce

Parte oggi "LeggerMente" il progetto di promozione della lettura ad alta voce. La seconda edizione in programma tra ottobre e novembre, progettata e organizzata dall’associazione culturale Interno12, che si occupa di formazione e produzione di eventi culturali e teatrali. Quest’anno il progetto ha trovato oltre che la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo anche quella dell’Istituto Comprensivo Francesco Severi di Arezzo e del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia e ha ottenuto il contributo di Estra. "LeggerMente vuol promuovere la lettura ad alta voce non solo come personale mezzo di crescita culturale ma anche come opportunità di scambio attraverso la lettura condivisa - dice Alessandra Bedino attrice, regista e docente di teatro Presidente di Interno12 - la cultura e la lettura come strumento di comunità, veicolo di condivisione e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

