Legge sulla Montagna Valbonesi Pd | Servono risorse certe per sostenere davvero i Comuni montani

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La nuova legge nazionale sulla montagna rappresenta un passo atteso da tempo, ma lascia aperti punti cruciali, come l’individuazione dei Comuni montani e, soprattutto, il grande tema delle risorse”. È questo il commento del consigliere regionale Daniele Valbonesi (Pd), che riferisce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Legge sulla montagna. Il Pd non risparmia critiche : "Un grande tradimento" - In molti esultano ma non il Partito democratico che definisce la legge "demagogica e populista". Secondo ilgiorno.it

Sì alla legge sulla montagna: aiuti anti spopolamento - Dopo circa un anno e mezzo il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane è stato approvato mercoledì 10 settembre, definitivamente, e senza modifiche, dal Senato. Si legge su ecodibergamo.it

LEGGE MONTAGNA/ Non solo 200 milioni l’anno: ecco le misure che danno più futuro alle “terre alte” - Quella legge, in assenza delle Regioni, assegnava i compiti relativi ad organismi statali, cioè commissioni censuarie provinciali e alla Commissione censuaria nazionale. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Legge Montagna Valbonesi Pd