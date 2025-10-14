L' effetto Vannacci al contrario

Firenze, 14 ottobre 2025 – Davvero un brillante risultato quello della Lega alle elezioni regionali in Toscana. Alessandro Tomasi ha fatto quel che ha potuto, ma di certo non lo hanno aiutato certi suoi compagni di viaggio. Il principale indiziato, va da sé, è Gip Vannacci.

In #Toscana "l'effetto Vannacci" è pari a zero. L'inconsistenza della Lega Nord, ormai sistematicamente sovrarappresentata al governo, in parlamento, nelle amministrazioni locali, e in tutto il sottogoverno parassitario, è un problema politico per Giorgia Meloni.

In Toscana la Lega è passata dal 21% al 4%. Speriamo che l'effetto Vannacci prosegua.

Vannacci sbaglia tutto - Firenze, 14 ottobre 2025 – Pronostico rispettato per la Toscana che resta governata dal centrosinistra, come succede dal 1970.

La Lega e l'effetto Vannacci (che non c'è): "Poco da commentare, chi vota ha sempre ragione" - Nonostante l'impegno del generale che aveva lavorato a lungo sulla composizione delle liste, il risu ...

Vannacci non traina Lega, gelo con Giani penalizza 5s - Si conferma il Pd, tra il 34 e il 35%, la colonna portante del campo largo in Toscana, ma alla riconferma del governatore uscente contribuisce il risultato di una lista moderata e riformista.