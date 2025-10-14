L' effetto Vannacci al contrario

Firenze, 14 ottobre 2025 – Davvero un brillante risultato quello della Lega alle elezioni regionali in Toscana. Alessandro Tomasi ha fatto quel che ha potuto, ma di certo non lo hanno aiutato certi suoi compagni di viaggio. Il principale indiziato, va da sé, è Gip Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l effetto vannacci al contrario

