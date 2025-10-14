Lectio Magistralis con Luigi Nicolais e tavola rotonda all' Università Vanvitelli

La sovranità tecnologica europea e l’impatto della ricerca sulla società saranno i temi al centro della mattinata di venerdì 17 ottobre, durante la seconda giornata del PhDays 2025. L’evento, intitolato “Emerging Trends in Biomolecular Sciences” (“Tendenze emergenti nelle Scienze Biomolecolari”). 🔗 Leggi su Casertanews.it

