Lectio Magistralis con Luigi Nicolais e tavola rotonda all' Università Vanvitelli

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sovranità tecnologica europea e l’impatto della ricerca sulla società saranno i temi al centro della mattinata di venerdì 17 ottobre, durante la seconda giornata del PhDays 2025. L’evento, intitolato “Emerging Trends in Biomolecular Sciences” (“Tendenze emergenti nelle Scienze Biomolecolari”). 🔗 Leggi su Casertanews.it

