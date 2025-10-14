Lecornu sospende la riforma delle pensioni Assist ai socialisti per tirare avanti
Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni presidenziali. "Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà' alcun aumento dell'età pensionabile da ora fino a gennaio 2028", ha detto Lecornu. "Ma lo dico in modo molto diretto: sospendere per il gusto di sospendere sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve infondere la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. Sospendere per fare meglio è la soluzione", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
La Francia in crisi: una potenza nucleare davanti a un'incognita Il nuovo incarico per tentare il varo di un nuovo esecutivo. (Maurizio Sacchi) L’ 11 ottobre in Francia il Primo ministro dimissionario Sebastien Lecornu ha accettato un nuovo mandato, alla ricerca - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu per tirare avanti sospende la riforma delle pensioni: ovazione dei socialisti - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni ... Da iltempo.it
Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: «Sospesa la riforma delle pensioni fino alle presidenziali» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma ... Lo riporta ilmattino.it
La mossa disperata di Lecornu: "Sospendiamo la riforma delle pensioni" - fin dall'autunno, che sia sospesa la riforma del 2023 fino alle elezioni presidenziali" ... Scrive huffingtonpost.it