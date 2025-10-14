lecornu sospende la riforma delle pensioni assist ai socialisti per tirare avanti

Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni presidenziali. "Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà' alcun aumento dell'età pensionabile da ora fino a gennaio 2028", ha detto Lecornu. "Ma lo dico in modo molto diretto: sospendere per il gusto di sospendere sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve infondere la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. Sospendere per fare meglio è la soluzione", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

