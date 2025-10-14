Lecornu riparte dai tecnici e già rischia
Partito per l'Egitto dopo la firma del neo governo francese, il «Lecornu II», Emmanuel Macron ha puntato il dito contro «le forze politiche che hanno cercato di destabilizzare» il primo esperimento del premier durato meno di 14 ore. Dal vertice di Sharm el-Sheikh, il presidente le ha accusate di essere «le uniche responsabili di questo disordine». Per le opposizioni, è invece lui, il capo dello Stato, l'ingegnere del caos in cui è piombata la Francia dall'estate 2024. Lo dicono anche i socialisti, chiamati però in causa, tanto da destra quanto da sinistra, visto che sono rimasti alla finestra, in attesa, dopo che ieri sono state presentate due mozioni di «sfiducia» dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
