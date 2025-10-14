Parigi, 14 ottobre 2025 – Sebastien Lecornu pronto a congelare la riforma delle pensioni. E’ il momento della verità in Francia per il nuovo premier alle prese con il secondo tentativo di formare un governo in pochi giorni. Dopo un primo esecutivo lampo, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha nuovamente designato il premier dimissionario che oggi si è presentato all’Assemblea Nazionale per ottenere la fiducia. Nel suo discorso il primo ministro ha annunciato la sospensione della legge sulla previdenza del 2023, condizione sine qua non posta dai socialisti per sostenere il nuovo governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino al 2027”. Il nuovo governo francese al banco di prova dell’Assemblea