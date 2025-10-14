Lecornu | Riforma delle pensioni sospesa fino al 2027 Il nuovo governo francese al banco di prova dell’Assemblea

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 14 ottobre 2025 – Sebastien Lecornu pronto a congelare la riforma delle pensioni. E’ il momento della verità in Francia per il nuovo premier alle prese con il secondo tentativo di formare un governo in pochi giorni. Dopo un primo esecutivo lampo, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha nuovamente designato il premier dimissionario che oggi si è presentato all’Assemblea Nazionale per ottenere la fiducia.  Nel suo discorso il primo ministro ha annunciato la sospensione della legge sulla previdenza del 2023, condizione sine qua non posta dai socialisti  per sostenere il nuovo governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lecornu riforma delle pensioni sospesa fino al 2027 il nuovo governo francese al banco di prova dell8217assemblea

© Quotidiano.net - Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino al 2027”. Il nuovo governo francese al banco di prova dell’Assemblea

Leggi anche questi approfondimenti

lecornu riforma pensioni sospesaFrancia, Lecornu annuncia in Parlamento: «Sospesa la riforma delle pensioni fino alle presidenziali» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma ... Segnala msn.com

lecornu riforma pensioni sospesaFrancia, Lecornu per tirare avanti sospende la riforma delle pensioni: ovazione dei socialisti - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni ... iltempo.it scrive

lecornu riforma pensioni sospesaFrancia, Lecornu annuncia in Parlamento: "Sospesa la riforma delle pensioni" - La decisione del primo ministro accontenta la richiesta del Partito socialista, il cui voto è necessario a Lecornu per ottenere la fiducia al governo. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lecornu Riforma Pensioni Sospesa