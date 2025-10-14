Lecornu punta sui socialisti | Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali

Per salvare il governo, Lecornu sfrutta la riforma delle pensioni è una bandiera simbolo del mandato di Emmanuel Macron, proponendone la sospensione, una condizione clou posta dai Socialisti per concedere il lascia passare all'esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lecornu punta sui socialisti: “Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali”

Nuovo governo Lecornu: volti dalla società civile, crisi nei Républicains e mozione di sfiducia già annunciata. Macron punta sulla manovra, ma l’opposizione è sul piede di guerra. #Francia #GovernoLecornu Vai su X

Emmanuel Macron nominerà un nuovo primo ministro entro 48 ore, dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu. Il presidente punta a sbloccare lo stallo politico e presentare la legge di bilancio già lunedì. Dal canto suo, Lecornu invita a “trovare una squadra senz - facebook.com Vai su Facebook

Parigi frena sulle pensioni: Lecornu cede ai socialisti e congela la riforma - Con il governo Lecornu 2 appeso a un filo, il primo ministro francese ha tentato il salvataggio in extremis: ha sospeso la riforma sulle pensioni fino alle prossime presidenziali nel tentativo di otte ... Riporta panorama.it

Francia, Lecornu cerca la sponda e i voti dei socialisti per evitare la sfiducia: “sospesa” la riforma delle pensioni - Il macronismo, di cui il premier Sébastien Lecornu è espressione, doveva essere il “volto nuovo” della politica francese: alla fine, in quella che appare chiaramente come la sua fase terminale, si è r ... Secondo msn.com

Francia, Lecornu per tirare avanti sospende la riforma delle pensioni: ovazione dei socialisti - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni ... Riporta iltempo.it