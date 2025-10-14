Il premier succeduto a sé stesso nel giro di poche ore recluta ben 34 ministri: molti macronisti, non c’è Retailleau. I suoi repubblicani furiosi, lepenisti e sinistra radicale invocano subito la sfiducia. I socialisti abbozzano. L’ipotesi è che il governo veda sì e no il Natale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lecornu mazziato già prima del panettone?