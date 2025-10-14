Lecornu mazziato già prima del panettone?
Il premier succeduto a sé stesso nel giro di poche ore recluta ben 34 ministri: molti macronisti, non c’è Retailleau. I suoi repubblicani furiosi, lepenisti e sinistra radicale invocano subito la sfiducia. I socialisti abbozzano. L’ipotesi è che il governo veda sì e no il Natale. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
#Lecornu(to) e mazziato. Ora #Macron rischia davvero. Ma così la #Francia è nel caos Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø ? https://www.iltempo.it/tempodiosh/2025/10/07/news/osho-vignetta-oggi-lecornu-dimissioni-governo-francia-caos-macron- - facebook.com Vai su Facebook
Caccia al 7 ottobre rosso. Il secondo anniversario della strage di #Hamas #Lecornu(to) e mazziato. Ora #Macron rischia davvero Grandi manovre per la #Salis. Così #Avs prova a salvarla La prima pagina Siamo in edicola #7ottobre #buongiorno - X Vai su X
Macron nomina di nuovo Lecornu premier. Che dice: “Farò di tutto per dotare la Francia di un bilancio” - "Compromesso", fare di tutto per evitare la "dissoluzione" e lo scioglimento dell'Assemblea. Segnala ilfattoquotidiano.it
Francia, il Lecornu-bis nasce azzoppato: i paletti socialisti, no dei Républicains - PARIGI Sébastien Lecornu II, premier di ritorno, ha dichiarato ieri di volere un governo «libero dai partiti». Secondo ilmessaggero.it
Francia, Macron accelera, nasce il Lecornu bis. La vera prova è sui numeri: corsa contro il tempo per la finanziaria - Ieri sera Sébastien Lecornu, premier reincaricato, ha superato ... ilmessaggero.it scrive