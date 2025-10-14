Lecornu cede al ricatto dei socialisti e si rimangia la riforma delle pensioni | sospesa fino al 2027
Governo francese sotto ricatto dei socialisti. Il premier Sébastien Lecornu, alle prese con la formazione di un rocambolesco secondo governo dopo le dimissioni di una settimana fa, ha sciolto le riserve. Minacciato dai socialisti che hanno annunciato una mozione di sfiducia se non farà un discorso soddisfacente, ha sospeso l’attuazione della riforma sulle pensioni fortemente voluta da Emmanuel Macron. “Al fine – spiega – di creare la fiducia necessaria per sviluppare nuove soluzioni”. Che tradotto significa convincere il Partito socialista ad approvare il nuovo bilancio per il prossimo anno. Per centrare l’obiettivo di minima del nuovo governo e per salvare monsieur le président dalle urne anticipate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
