Lecornu a sinistra | Riforma delle pensioni solo nel 2028
Sebastien Lecornu è arrivato all' Assemblea Nazionale, pronto a spiegare il proprio programma di governo. Un esecutivo che lotta per la sua sopravvivenza - dato che è un governo di netta minoranza - per cui le prossime ore saranno decisive. La squadra scelta dall'ex ministro della Difesa è nuova. Visto che la prima compagine è durata solo 14 ore, un cambio profondo era d'obbligo, ma sia l'estrema sinistra che il Rassemblement National hanno fatto sapere di essere pronti con la mozione di sfiducia, calendarizzate per il prossimo giovedì. La situazione ereditata. Al momento, di fronte ai 577 deputati dell' Assemblée Nationale, il premier scelto da Emmanuel Macron ha ribadito lui non sarà il " il Primo Ministro del dissesto dei conti pubblici " e di lavoro ne avrà sicuramente visti i risultati dei precedenti governi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Crisi politica in Francia, Lecornu presenta il nuovo governo ma la sinistra annuncia una mozione di sfiducia. Macron: “Serve stabilità, non disordine” - facebook.com Vai su Facebook
Crisi politica in Francia, Lecornu presenta il nuovo governo ma la sinistra annuncia una mozione di sfiducia. Macron: “Serve stabilità, non disordine” - X Vai su X
Francia, Lecornu per tirare avanti sospende la riforma delle pensioni: ovazione dei socialisti - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni ... Scrive iltempo.it
Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: "Sospesa la riforma delle pensioni" - La decisione del primo ministro accontenta la richiesta del Partito socialista, il cui voto è necessario a Lecornu per ottenere la fiducia al governo. tg24.sky.it scrive
Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: «Sospesa la riforma delle pensioni fino alle presidenziali» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma ... Scrive msn.com