Lecornu a sinistra | Riforma delle pensioni solo nel 2028

Sebastien Lecornu è arrivato all' Assemblea Nazionale, pronto a spiegare il proprio programma di governo. Un esecutivo che lotta per la sua sopravvivenza - dato che è un governo di netta minoranza - per cui le prossime ore saranno decisive. La squadra scelta dall'ex ministro della Difesa è nuova. Visto che la prima compagine è durata solo 14 ore, un cambio profondo era d'obbligo, ma sia l'estrema sinistra che il Rassemblement National hanno fatto sapere di essere pronti con la mozione di sfiducia, calendarizzate per il prossimo giovedì. La situazione ereditata. Al momento, di fronte ai 577 deputati dell' Assemblée Nationale, il premier scelto da Emmanuel Macron ha ribadito lui non sarà il " il Primo Ministro del dissesto dei conti pubblici " e di lavoro ne avrà sicuramente visti i risultati dei precedenti governi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

