L' Ecomuseo Adda di Leonardo stanze a cielo aperto | un perfetto equlibrio tra uomo e natura
Un luogo meraviglioso a prescindere da come lo si approcci, a piedi, in bicicletta o anche solo per visitare, appunto, il suo Ecomuseo. Un Ecomuseo è una forma museale diffusa, all’aria aperta, che si snoda attraverso il territorio su cui insiste e si pone l’obiettivo di tutelare il paesaggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
@follower Siete pronti per la MiGo2025? Il 4 ottobre torna la camminata Milano Gorgonzola in collaborazione con The Columban Way, Amici del Cammino di San Colombano di Vaprio d'Adda, Ecomuseo Martesana Comunità del Cibo Martesana, Friends of - facebook.com Vai su Facebook
L'Ecomuseo Adda di Leonardo, stanze a cielo aperto: un perfetto equlibrio tra uomo e natura - Un luogo meraviglioso a prescindere da come lo si approcci, a piedi, in bicicletta o anche solo per visitare, appunto, il suo Ecomuseo. quicomo.it scrive
Leonardo e l’Adda. L’Ecomuseo entra nel circuito della Regione - Anche l’Ecomuseo Adda di Leonardo entra nella rete regionale. Si legge su ilgiorno.it
Trezzo, Ecomuseo Adda. Parola d’ordine: rilancio fra mappe e tour virtuali: "Un salto nel futuro" - Dalle mappe di comunità al turismo interattivo, alle opere d’arte per richiamare appassionati. Secondo ilgiorno.it