Leclerc schianta Verstappen la F1 finisce sottosopra

Avranno meno punti, saranno indietro nella Classifica Piloti ma in Ferrari hanno un asso nella manica. Verstappen non lo ha mai visto arrivare. C'è un motivo se per molti esperti, Charles Leclerc è il pilota attualmente in attività più forte a non aver mai vinto un singolo titolo mondiale. L' atleta monegasco accasatosi in Ferrari e che sembra non voler abbandonare il suo team che ha sempre sostenuto la sua carriera ha avuto bei momenti di gioia e grandi emozioni, con la Rossa, ma non si è ancora levato lo sfizio più grande di tutti. Sicuramente, non sarà quest'anno che il pilota riuscirà a farlo: il discorso Titolo Piloti è ormai una faccenda a tre tra i due atleti di McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri e il campione uscente Max Verstappen, in grado di riacchiappare per i capelli una stagione che sembrava ormai destinata all'insuccesso più totale.