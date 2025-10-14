Lecchese arrestato per una cinquantina di furti commessi in Valtellina
In manette con l'accusa di aver compiuto una cinquantina di furti in varie località della Valtellina. Nella giornata del 13 ottobre, i carabinieri della compagnia di Albenga (provincia di Savona) hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Genova un pregiudicato 32enne, originario del Lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
