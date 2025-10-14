Lecchese arrestato per una cinquantina di furti commessi in Valtellina

Leccotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In manette con l'accusa di aver compiuto una cinquantina di furti in varie località della Valtellina. Nella giornata del 13 ottobre, i carabinieri della compagnia di Albenga (provincia di Savona) hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Genova un pregiudicato 32enne, originario del Lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

