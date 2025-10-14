Lecce wedding show | l' evento all' ex convento degli Agostiniani per le coppie di futuri sposi

Lecceprima.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce Wedding Show è pronto a sorprendere gli amanti del wedding con un evento imperdibile: domenica 19 ottobre a partire dalle ore 17.30, l’ex Convento degli Agostiniani ospiterà una sfilata esclusiva che presenterà in anteprima le collezioni Sposa e Sposo di Idea Sposa, insieme agli eleganti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

