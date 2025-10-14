Lecce wedding show | l' evento all' ex convento degli Agostiniani per le coppie di futuri sposi

Lecce Wedding Show è pronto a sorprendere gli amanti del wedding con un evento imperdibile: domenica 19 ottobre a partire dalle ore 17.30, l’ex Convento degli Agostiniani ospiterà una sfilata esclusiva che presenterà in anteprima le collezioni Sposa e Sposo di Idea Sposa, insieme agli eleganti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Lecce Wedding Show 2025 Il 19 ottobre, nell’elegante cornice dell’Ex Convento degli Agostiniani, moda, stile e i migliori professionisti del wedding si incontrano per ispirare i sogni di chi sta per dire sì. Noi ci saremo con la nostra musica live per trasforma - facebook.com Vai su Facebook

Lecce wedding show: l'evento all'ex convento degli Agostiniani per le coppie di futuri sposi - Lecce Wedding Show è pronto a sorprendere gli amanti del wedding con un evento imperdibile: domenica 19 ottobre a partire dalle ore 17. Si legge su lecceprima.it

'Lecce Wedding Show', domenica 19 ottobre un evento esclusivo nel cuore di Lecce per le coppie di futuri sposi - Lecce Wedding Show, ancora una volta, si pone come vetrina su ciò che c’è di meglio nel settore ma in una veste che mette al centro l’eleganza e lo charme, facendo vivere alle coppie di futuri sposi ... giornaledipuglia.com scrive

A Lecce torna «Salento Sposi 2025»: il salotto del wedding dal 3 al 5 ottobre al Grand Hotel Tiziano - Grande attenzione sarà riservata anche ai riti civili, sempre più diffusi, con focus su masserie, spiagge e dimore storiche del Salento, in collaborazione con i Comuni di Lecce, Brindisi e Taranto ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it