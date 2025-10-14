Leasing idee e capitali | a Milano il Salone Assilea 22-23 ottobre

Milano si prepara a ospitare, il 22 e 23 ottobre, l'ottava edizione del Salone del Leasing di Assilea, due giorni che rimettono al centro imprese, finanza e istituzioni in un passaggio economico complesso ma carico di opportunità. Un'agenda fitta, pensata per capire dove va il mercato e come attrezzarsi. Un appuntamento che riallinea il settore.

