Leao retroscena da Milanello | il portoghese già al lavoro prima di tutti in vista della Fiorentina

Non è solo un gesto simbolico, ma un segnale concreto di leadership e maturità. Rafael Leao, reduce dagli impegni con la Nazionale portoghese, ha deciso di anticipare il rientro a Milanello, rinunciando a qualche giorno di riposo per concentrarsi sulla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Una scelta che racconta molto del suo stato d’animo: concentrazione massima, voglia di riscatto e senso di responsabilità verso un gruppo che guarda a lui come a un punto di riferimento. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Leao si è presentato al centro sportivo già nel pomeriggio di ieri, trovando solo Cheveyo Balentien tra i presenti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

