Leao lavora al massimo | serve convincere Allegri E verso Milan-Fiorentina …

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina, Leao cerca minuti e la forma fisica massima. Il portoghese subito a lavoro per cercare di convincere Massimiliano Allegri. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leao lavora al massimo: serve convincere Allegri. E verso Milan-Fiorentina …

Massimo Orlando: "Il Milan dipende da Leao. Fiorentina, tra un mese vedremo..." - Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

