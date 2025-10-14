Leao lavora al massimo | serve convincere Allegri E verso Milan-Fiorentina …
Milan-Fiorentina, Leao cerca minuti e la forma fisica massima. Il portoghese subito a lavoro per cercare di convincere Massimiliano Allegri. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Panucci: "#Leao? Può fare la prima punta. Deve lavorare tanto" - X Vai su X
Rafael Leao su Twitch:?”Dopo un mese sono tornato in campo e la partita con il Napoli è stata dura, soprattutto dal punto di vista del fiato, giocando anche in dieci. Devo lavorare per ritrovare la condizione, sul fiato sopratutto, ma tranquilli, continuerò ad alle - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Orlando: "Il Milan dipende da Leao. Fiorentina, tra un mese vedremo..." - Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Come scrive m.tuttomercatoweb.com