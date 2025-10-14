Leader Pavard Seba Esposito che si allontana e Inter i 6 prestiti tra top e flop

Come vanno i calciatori che l'estate scorsa hanno salutato Milano, sponda nerazzurra dei Navigli? Per qualcuno sarà quasi certamente un addio, per altri è già previsto il rientro alla base. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leader Pavard, Seba Esposito che si allontana e... Inter, i 6 prestiti tra top e flop

Altri contenuti sullo stesso argomento

Parliamo di questo signore, di questo leader! Akanji? Si ancora lui! È entrato da vero leader, vinto tutti i contrasti e dimostrato ancora che gente di questo calibro all'Inter servono, tanto! Manuel, la roccia svizzera! ? - facebook.com Vai su Facebook

L'anno scorso abbiamo giocato per mesi o settimane senza Acerbi, Pavard,Calhanoglu,Thuram,Lautaro,Dimarco e si diceva:"L'INTER HA 2 SQUADRE", non considerando chi entrava..ora anche il Napoli ha 2 squadre, Stop..zero scuse,zero pianti..sono le con Vai su X

Leader Pavard, Seba Esposito che si allontana e... Inter, i 6 prestiti tra top e flop - Per qualcuno sarà quasi certamente un addio, per altri è già previsto il rientro alla base ... Scrive msn.com

Mercato Inter: dalle cessioni di Asllani, Seba Esposito, Buchanan e non solo il tesoretto per l'assalto a Leoni - La finale di Champions League raggiunta per la seconda volta nelle ultime tre stagioni e gli ottavi al Mondiale per Club hanno portato entrate importanti per le casse dell'Inter, ma la situazione in ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Inter, Seba Esposito: "Orgoglioso di Pio, ora deve continuare: il calcio dimentica in fretta" - Sebastiano Esposito ha parlato in zona mista al termine della giornata di allenamento dell’Inter al Mondiale per Club, soffermandosi soprattutto sull’esperienza condivisa con il fratello minore, ... Riporta tuttomercatoweb.com