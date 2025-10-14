Le vie del centro cambiano abito Nuovo lastricato in via Nazionale Lavori da 150mila euro a inizio anno
Prenderanno presto il via i lavori per la nuova lastricatura di via Nazionale, la cosiddetta Rugapiana, cuore pulsante del centro storico cortonese. Si tratta del principale intervento di riqualificazione urbana previsto dal Comune per il prossimo anno, con un investimento complessivo di circa 150 mila euro. "In questi giorni– spiega il sindaco Luciano Meoni, che detiene anche la delega ai lavori pubblici – abbiamo effettuato le prime prove sulle pietre dietro Palazzo Casali. L’obiettivo è riallineare e scalpellare tutta la pavimentazione, riportandola al suo splendore originario. Sarà finalmente una via lastricata come nuova". 🔗 Leggi su Lanazione.it
