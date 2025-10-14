Le urne lette con i numeri Giani vince sul velluto Ma ci sono sezioni dove Tomasi ha vinto

La fotografia del voto con i numeri. Oltre la netta vittoria di Eugenio Giani con il campo largo, oltre al grande successo in casa Pd dell'ex sindaco Matteo Biffoni, che ha stracciato la capolista Marta Logli di area Schlein, oltre la vittoria della deputata Chiara La Porta nella battaglia delle preferenze in Fratelli d'Italia, il dato più clamoroso di queste elezioni è il crollo dell'affluenza alle urne: in città ha votato solo il 51.1%, un elettore su due. Rispetto alle regionali di cinque anni fa un calo di circa 14 punti percentuali e quasi 20mila pratesi in meno che si sono recati alle urne.

