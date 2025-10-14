Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 14 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 14 ottobre 2025. Ariete Nel bailamme d'inizio autunno, che per voi coincide con le opposizioni dalla Bilancia, oltre al Sole ora si è aggiunta anche Venere e tra gli spettacolari colori della natura che si prepara al riposo invernale, tutto parla di trasformazione. Anche per voi che dovete coraggiosamente (vi viene naturale) ristabilire spazi e confini un po' ovunque nella vostra vita. Forte attrazione. Toro Luna, ti ci metti anche tu? Ci sembra di ascoltarvi, con quanta dolcezza sapete rivolgervi alla regina della notte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

