Le salme nelle chiese hanno una funzione sociale Inconcepibile cambiare la Legge
Milano. È infelice, parlando del diritto e della dignità dell’ultimo saluto ad un proprio caro, dover discutere di leggi e investimenti. Lunedì pomeriggio, durante la prima audizione davanti alla Commissione Sanità regionale per avviare l’iter che potrebbe portare al cambiamento della normativa che vieta l’esposizione delle salme dei defunti nelle chiese, si sono affrontati anche questi temi, alla ricerca di un compromesso tra sensibilità differenti. “Nessuno vuole ridurre le garanzie sanitarie o tanto meno creare contrapposizione con le imprese funebri”, esordisce Susanna Pini, sindaca di Ponteranica e promotrice della richiesta di audizione da parte di oltre 60 primi cittadini bergamaschi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
