Le ricerche di Marianna | le unità cinofile molecolari Ula e Klaus fanno da apripista
Si ricomincia. Per il quattordicesimo giorno consecutivo sono ripartite, non appena ha fatto giorno, le ricerche di Marianna Bello. Per l'intera giornata gli occhi resteranno puntati anche al cielo perché le previsioni meteo non sono delle migliori, tant'è che è stata diramata - dalla Protezione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
