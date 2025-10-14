Le Relazioni Difettose Più che un triangolo noi siamo un poligono

Cara Ester, Ti andrebbe di consigliarmi rispetto ad una relazione talmente difettosa da non limitarsi a triangolo ma somigliare più ad un poligono irregolare? Io e la signorina M. siamo state entrambe prese per i fondelli da questo affascinante giovane uomo, io per anni amica e amante ma mai ufficiale, lei da qualche anno ufficiale mentre lui non smette di flirtare con me e probabilmente con tante altre, tanto lei non se ne accorge. Il dottore non tradisce a fatti perché sa bene che gli si ritorcerebbe contro, tuttavia lo fa a parole, anche troppe.

