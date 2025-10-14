Le regionali a Viareggio | Giani qui vince con ampio vantaggio Il Pd riconquista diverse città

Viareggio, 14 ottobre 2025 – Con tutti quei chilometri nelle scarpe, che negli ultimi cinque anni lo hanno portato ad attraversare la Toscana, dal mare ai monti, dai capoluogi ai borghi, Eugenio Giani taglia per primo il traguardo di palazzo Strozzi Sacrati e si conferma presidente. Staccando di oltre 13 lunghezze (percentuali) l’avversario Alessandro Tomasi, partito con 70 anni di svantaggio e poco riscaldamento per i lunghi tentennamenti del centrodestra. Forte del sostegno di un campo larghissimo, il “maratoneta“ Giani riesce a ribilanciare anche i rapporti di forza in Versilia, che nel 2020 aveva assegnato il premio di consolazione alla “zarina“della Lega Susanna Ceccardi, che nel 2020, pur nella sconfitta, conquistò tutti e sette i comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le regionali a Viareggio: Giani qui vince con ampio vantaggio. Il Pd “riconquista” diverse città

Altre letture consigliate

20-21 settembre CAMPIONATI REGIONALI SU PISTA CADETTI/CADETTE – VILLASANTA MB Test finale in previsione al campionato italiano cadetti e cadette su pista 2025 che vedrà in gara a Viareggio il 4-5 ottobre i due atleti che hanno conseguito il minim - facebook.com Vai su Facebook

Le regionali a Viareggio: Giani qui vince con ampio vantaggio. Il Pd “riconquista” diverse città - Ai seggi il 41,7% dei votanti, crolla ovunque l’affluenza. lanazione.it scrive

Risultati elezioni Regionali Toscana 2025, vince il centrosinistra di Eugenio Giani su Tomasi: sorpresa Bundu - I risultati delle elezioni Regionali 2025 in Toscana, quanti voti hanno preso Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra) ... Scrive virgilio.it

Regionali Toscana, Giani vince facile su Tomasi. Pd al 35%, flop colossale di Lega e 5 Stelle che sfiorano 5%. Vannacci perde in casa: “Elettori si sono espressi” - Seggi chiusi alle 15 e spoglio in corso in Toscana dove domenica e lunedì i cittadini erano chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale. Da msn.com