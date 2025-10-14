Le radiose on air!

Pisatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Radiose accompagnano i loro radioascoltatori tra le frizzanti melodie della Swing Era. ma cosa succede se la frequenza diventa instabile e capricciosa? Una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii, rubriche e telefonate trascina il pubblico in una montagna. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora "CalcioPiù on air" poi "Extra Viola" - radio (da app, pc e tv smart e sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione ... firenzeviola.it scrive

Fiorello torna on air con "Radio2 Radio show la pennicanza" - E, da domani, alla stessa ora, con un crescendo di crossmedialità tutta da scoprire. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Radiose On Air