Le radici del futuro le imprese storiche salernitane si raccontano | evento promosso dai Centenari

Giovedì 16 ottobre, alle 16,30, nella sede di Confindustria Salerno, si terrà l’evento “Le radici del futuro. L’intraprendenza nel Mezzogiorno tra storia e innovazione”, promosso e organizzato con l’ Associazione I Centenari. L’iniziativa rientra nel programma della XXIV Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria. Dopo i saluti di Antonio Sada, presidente di Confindustria Salerno, e di Ugo Cilento, presidente dell’Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane I Centenari, prenderà la parola Antonio Calabrò, presidente onorario de I Centenari e presidente del Gruppo tecnico Cultura di Confindustria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

