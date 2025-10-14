Le primarie del campo largo? Conte doppia Schlein sondaggio terremota il Pd

Una doccia gelata, per di più a distanza di poche ore dal brindisi sulle rive dell'Arno. Arriva da un sondaggio Eumetra per Piazza Pulita: se il campo largo dovesse decidersi ad organizzare primarie per la leadership, Giuseppe Conte partirebbe con il consenso del 27% degli elettori, Elly Schlein si fermerebbe al 14%, superata persino da Pierluigi Bersani al 15%. Ben piazzata anche la sindaca di Genova Silvia Salis, il nome sognato da Matteo Renzi, al 10%. Lo scrive il sondaggista Renato Mannheimer in un articolo pubblicato su Italia Oggi. Non l'unico dispiacere per il Nazareno: se allo stesso campione viene chiesto chi sia il futuro premier più competitivo, il risultato non cambia.

