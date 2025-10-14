Le previsioni meteo di oggi 14 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3074m. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
