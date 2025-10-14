Le passerelle A I 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda ma anche per quanto riguarda le acconciature

Amica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le passerelle AI 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda, ma anche per quanto riguarda le acconciature. I look visti alle sfilate reinterpretano grandi classici con un tocco contemporaneo. Sulle passerelle di Connor Ives e Anna Sui dominano volumi e texture: frange piene, ricci vaporosi e hairstyle d’ispirazione pin-up si alternano a tagli corti, mentre da Gucci e Calvin Klein si conferma il trend del caschetto corto con riga laterale, con styling liscio o onde delicate. Da Dior e Sandy Liang, l’hairstyling punta sulla naturalezza: raccolti morbidi, riga laterale e ciocche libere creano un effetto elegante ma volutamente disordinato. 🔗 Leggi su Amica.it

le passerelle a i 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda ma anche per quanto riguarda le acconciature

© Amica.it - Le passerelle A/I 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda, ma anche per quanto riguarda le acconciature.

Argomenti simili trattati di recente

passerelle 2025 dettano tendenzaLe acconciature da provare secondo le sfilate A/I 2025 - Le passerelle A/I 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda, ma anche per quanto riguarda le acconciature. Come scrive amica.it

passerelle 2025 dettano tendenzaLe giacche si accorciano: trench, bomber e pelle si scelgono sopra la vita - Bomber, trench, giubbotti in pelle e impermeabili si fanno corti, quasi a voler rivelare ciò che di solito restava ... Segnala amica.it

Tendenze moda A/I 2025-2026 - Dai colori di moda ai capi must have della stagione, dai trend provenienti dalle passerelle di Milano, Parigi e New York fino a quelli lanciati dalle star, tutto quello che c'è da sapere sulle ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Passerelle 2025 Dettano Tendenza