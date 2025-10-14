le passerelle a i 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda ma anche per quanto riguarda le acconciature

Le passerelle AI 2025 dettano tendenza non solo in fatto di moda, ma anche per quanto riguarda le acconciature. I look visti alle sfilate reinterpretano grandi classici con un tocco contemporaneo. Sulle passerelle di Connor Ives e Anna Sui dominano volumi e texture: frange piene, ricci vaporosi e hairstyle d’ispirazione pin-up si alternano a tagli corti, mentre da Gucci e Calvin Klein si conferma il trend del caschetto corto con riga laterale, con styling liscio o onde delicate. Da Dior e Sandy Liang, l’hairstyling punta sulla naturalezza: raccolti morbidi, riga laterale e ciocche libere creano un effetto elegante ma volutamente disordinato. 🔗 Leggi su Amica.it

