Le parole che non ho detto Luca Marchetti e le declinazioni del ricordo nell’Alzheimer

Bergamo.  Il tempo dello scambio di uno sguardo, un breve attimo di lucidità nella nebbia della malattia. Un attimo da cogliere, nel quale raccontare e raccontarsi: un attimo in cui, però, molto spesso, si rimane in silenzio. Si ritrova molta umanità nello storytelling di  Luca Marchetti  che, lunedì 13 ottobre, ha unito scienza, teatro e forti esperienze personali in “ Le parole che non ho detto. Io, nonno Dino e l’Alzheimer ”, organizzato da Arditodesìo in collaborazione con il Laboratorio di Modellistica Computazionale, Dipartimento CIBIO, dell’Università degli Studi di Trento, presentato a CULT! – Auditorium di Piazza della Libertà in occasione della 23ª edizione di  BergamoScienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

