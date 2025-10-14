Le pagine della nostra vita | M Night Shyamalan fu contattato prima di dirigere un suo futuro cult

Il regista di The Village e Unbreakable stava per accettare l'incarico di realizzare la sceneggiatura del film tratto dal libro di Nicholas Sparks. Nicholas Sparks, famoso per essere l'autore de Le pagine della nostra vita, e il regista M. Night Shyamalan hanno da poco collaborato al nuovo romanzo di Sparks, Remain. Nonostante la collaborazione si sia concretizzata nel 2025, i due in passato hanno sfiorato la possibilità di lavorare insieme anche più di vent'anni fa, come ha raccontato lo scrittore. M. Night Shyamalan stava per lavorare a Le pagine della nostra vita Intervistato da Variety, Nicholas Sparks ha raccontato: "Tanto tempo fa, quando Le pagine della nostra vita stava per essere adattato per il grande schermo, contattarono uno sceneggiatore per scrivere la sceneggiatura: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le pagine della nostra vita: M. Night Shyamalan fu contattato prima di dirigere un suo futuro cult

Le pagine della nostra vita: M. Night Shyamalan fu contattato prima di dirigere un suo futuro cult - Il regista di The Village e Unbreakable stava per accettare l'incarico di realizzare la sceneggiatura del film tratto dal libro di Nicholas Sparks.

