Le orrende accuse contro Enrica Bonaccorti | insulti e offese ma lei stava già male il racconto

Per settimane era rimasta in silenzio, lontana dai riflettori, mentre in rete si moltiplicavai crudeli e accuse ingiuste. In molti avevano criticato Enrica Bonaccorti per la sua assenza pubblica e per non aver partecipato alle commemorazioni in onore di Pippo Baudo, ignorando che la conduttrice stava attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Solo di recente, infatti, Bonaccorti ha deciso di raccontare la sua battaglia contro un tumore al pancreas, una diagnosi ricevuta cinque mesi fa e tenuta nascosta per paura e pudore. Da quando ha scelto di parlarne, ha ricevuto un'ondata di affetto che l'ha aiutata a trovare nuova forza e a rompere il muro del silenzio.

